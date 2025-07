Rassegna stampa 15-07-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Lo Stretto di Messina si conferma ultimo rifugio per squali e razze in estinzione

Il futuro Sistema idrico integrato di Messina, quattro privati bussano alla porta

Messina, non aumentano gli emolumenti dei presidenti di Municipalità

CENTISTI 2025

Messina, la maturità al liceo Archimede, una fucina di talenti e umanità (ORE 15)

IN PROVINCIA

L’estate vip delle Eolie entra nel vivo tra matrimoni esclusivi e mega yacht

Omicidio Italiano a Milazzo, convalidato il fermo di Giuseppe Cordici

Ospedale di Barcellona, una società emiliana farà rinascere il Pronto soccorso

Il “far west” del suolo pubblico a Capo D’Orlando: scattano controlli e sanzioni

Trasporto pubblico nella zona ionica di Messina: la nuova gestione e le prime criticità