Quel dolore immenso di un intero comprensorio per la morte di Mattia e Simone. Il ricordo del dojo

Un dolore immenso per una intera comunità. L'addio improvviso a due ragazzi, due diciassettenni, come Mattia Caruso e Simone Marzullo, ha lasciato un comprensorio ammutolito. Quei due ragazzi potrebbero essere i figli di tutti e il pensiero del dolore dei genitori mette i brividi. Dei genitori, dei parenti, degli amici e di tutti quelli che li conoscevano. Come i compagni di scuola, erano rispettivamente allievi del liceo scientifico Copernico di Barcellona e dell’Iti Majorana di Milazzo. E come i compagni del Dojo dove Mattia frequentava. "Ci sono messaggi che non vorremmo mai scrivere e parole che mai vorremmo pronunciare ma dobbiamo per rispetto di una famiglia che ha desiderato tanto che il figlio sin da piccolo facesse parte della nostra famiglia Daikidojo - si legge sulla pagina facebook del dojo - Mattia Caruso all età di 17 anni questa mattina ci ha lasciati in un tragico incidente stradale assieme ad un suo amico: ci uniamo anche al dolore dei genitori di Simone e con lui un pezzo del nostro cuore, vorremmo tutta la famiglia daikidojo attorno a questi genitori per dare forza e coraggio, la stessa con la quale Mattia dopo qualche anno di assenza sportiva ha avuto nel riprendere gli allenamenti costanti. Mattia è un ragazzo splendido, parleremo al presente perché è e sarà per sempre parte dei nostri cuori e pensieri, non ti dimenticheremo mai Mattia neanche il tuo maestro che ti ha voluto bene sin da quando hai mosso i primi passi sul tatami".