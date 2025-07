Ospedale di Barcellona, una società emiliana farà rinascere il Pronto soccorso

Sarà la società “CMP Global Medical Division” a gestire con proprio personale il Pronto Soccorso chiuso da cinque anni del Presidio ospedaliero “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto. Fondata nel 2010 dal dottor Cristian Manuel Perez “CMP Global Medical Division”, società con sede principale a Granarolo dell’Emilia (in provincia di Bologna), a gestire il Pronto Soccorso che dovrà essere riattivato a breve.

La realtà d’eccellenza emiliana conta oggi fra 51 e 200 dipendenti e opera in Italia e all’estero, soprattutto in Sud America, attraverso una rete di professionisti iscritti all’Ordine dei Medici di Bologna. L’azienda si occupa di servizi sanitari multidisciplinari ad alta complessità: trasporto in ambulanza (attivo dal 2012), assistenza medico-infermieristica in sala operatoria e terapia intensiva, telemedicina, consulenze mediche h24, gestione di rimpatri sanitari e progetti di cooperazione in ambito Ong. Con un network capillare, Cmp fornisce soluzioni rapide a ospedali pubblici e cliniche private, integrando visite specialistiche, fisioterapia, vaccinazioni e servizi socioassistenziali.

