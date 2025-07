Lipari, lo “scheletro” dell’ex Pumex resta un pericolo

Assomiglia, ogni giorno di più, ad un gigante con i piedi d’argilla. O forse ad un enorme scheletro, reperto “archeologico” di una creatura ormai estinta da tempo. Comunque lo si guardi, resta un monumento al degrado l’ex pontile da carico della Pumex, ubicato nell’area di Porticello a Lipari. Spezzato in due dalla mareggiata del novembre 2008, rappresenta, adesso, per via dell’azione erosiva del mare e la mancata manutenzione, vista la cessazione dell’attività estrattiva della pomice, un vero e proprio pericolo per la pubblica incolumità, specie in questo periodo, con tutta l’area limitrofa meta di bagnanti ed imbarcazioni da diporto.

La struttura, nella parte più vicina alla costa, è pericolosamente inclinata in più punti, con le putrelle in ferro su cui poggia che, in alcune parti, sono davvero ridotte ai minimi termini: il rischio crollo, con annesse conseguenze, appare sempre più possibile. Un radicale intervento a salvaguardia della pubblica incolumità (l’area limitrofa è frequentata da bagnanti) appare non più procrastinabile.

Tra l’altro, già nel novembre del 2015, l’autorità marittima liparese aveva diffidato il curatore fallimentare dell’ex Pumex, Massimo Galletti, ed oggi la situazione è decisamente peggiorata.

Intanto sono in via di ultimazione i lavori nel pontile della frazione di Canneto, danneggiato dalla mareggiata del 17 gennaio: sono finanziati dalla Regione- Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità, per un importo di 12.647,48 euro.