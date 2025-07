Letojanni, aggredisce la moglie davanti ai figli: 44enne arrestato dai carabinieri

Sul posto sono giunte le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Forza d’Agrò. All’interno dell’abitazione, trovata completamente a soqquadro, i carabinieri hanno fermato l’uomo, in evidente stato di agitazione, probabilmente dovuto all’abuso di alcol. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe aggredito e minacciato la moglie, anche lei ucraina, alla presenza dei figli minori . La donna, riuscita a fuggire nonostante la concitazione, è stata successivamente rintracciata dai militari e ha raccontato quanto accaduto. Le sue dichiarazioni hanno consentito l’avvio immediato delle indagini, che hanno portato a raccogliere elementi utili per l’arresto dell’aggressore.

Una notte di violenza domestica si è conclusa con un arresto a Letojanni, dove i carabinieri della Compagnia di Taormina hanno fermato un uomo di 44 anni , cittadino ucraino, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia commessi in presenza di minori.

L’uomo è attualmente detenuto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa dell’udienza di convalida disposta dall’autorità giudiziaria. L’episodio rappresenta l’ennesimo caso di violenza domestica che, grazie alla prontezza della segnalazione al 112 e all’intervento dei carabinieri, non si è trasformato in tragedia. Un’azione rapida e coordinata tra le forze dell’ordine e la Procura ha permesso di fermare un uomo violento e garantire protezione alla vittima e ai suoi figli.