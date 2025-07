The Kolors, Ricchi e Poveri, le Frecce tricolori e molto di più nel cartellone di Estate Messina 2025

Dai Ricchi e Poveri a Roy Paci & Aretuska, dai The Kolors a Nino D’Angelo. Sono solo alcuni degli artisti che si esibiranno nell’arena di Capo Peloro nell’ambito di Estate Messina 2025, il cartellone di eventi che l'amministrazione ha presentato questa mattina in Comune. Eventi che coinvolgeranno diverse zone della città, oltre ai luoghi simbolo come Villa Dante, Giardino Corallo e la stessa Capo Peloro.

Ad esempio, l’esibizione delle Frecce tricolori al torrente Pace il 3 agosto e la festa per i più piccoli a Villa Dante con Lucilla. O ancora le diverse iniziative al Giardino Corallo. Importante pure il coinvolgimento dei quartieri per eventi che verranno delocalizzati per soddisfare tutto il territorio. Fondamentali le sinergie con associazioni e privati. Roy Paci & Aretuska, per esempio, nascono dalla collaborazione con Caronte&Tourist per i 60 anni della compagnia, gli eventi sportivi all’Area di Capo Peloro con il Peloro Summer Challenge.