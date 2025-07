Rassegna stampa 14-07-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, una nuova rete in chiaroscuro per i tre ospedali della città. Ecco il punto su Policlinico, Papardo e Irccs-Piemonte

- Omicidio Italiano a Milazzo, fermato un vicino di casa: è un commerciante di 60 anni

- Messina, sito archeologico di Largo Avignone. Così il Comune lo vuole “rilanciare”

- Il messinese Mauro Mondello, il giornalista sognatore che vuole cambiare le cose

SICILIA

- Dazi, per l’olio extravergine a rischio il 50% dell’export siciliano

- L’assalto alle “mance” dell’Ars e le norme sui lavori pubblici