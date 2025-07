Patti, trattore si ribalta: il 37enne Biagio Rizzo muore schiacciato dal mezzo

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in contrada Garbo, nel Comune di Patti, a pochi chilometri dal bivio di San Cosimo. A perdere la vita Biagio Rizzo, classe 1988, residente in località Quattro Finaidi, in territorio di Montalbano Elicona.

Il trentasettenne è rimasto schiacciato da un piccolo mezzo cingolato mentre stava effettuando dei lavori di pulizia all’interno di un noccioleto di proprietà di un anziano del luoghi. Secondo una prima ricostruzione, Rizzo si trovava a bordo del piccolo trattore quando, a causa di un dislivello del terreno, il mezzo si sarebbe ribaltato. L'uomo è rimasto schiacciato. Il 37enne sarebbe stato estratto dal mezzo già senza vita. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Patti, al comando del capitano Giuseppe Rinella, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Nel frattempo la salma è stata posta sotto sequestro su disposizione del magistrato di turno e sarà trasferita a Messina per l’esame autoptico