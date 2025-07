Omicidio Italiano a Milazzo, fermato un vicino di casa: è un commerciante di 60 anni

Con l’ipotesi di reato di omicidio volontario ed occultamento di cadavere la Procura di Barcellona ha disposto il fermo di un vicino di casa dell’84enne Salvatore Italiano, disponendone il trasferimento nel carcere di Messina Gazzi. Si tratta di un commerciante di 60 anni. Entro 48 ore il provvedimento dovrà essere convalidato dal gip.

L’indagato era stato sentito, al pari di tanti altri vicini e familiari della vittima, dagli investigatori della Squadra Mobile, diretti dal dirigente Vittorio La Torre, e del commissariato di Milazzo nel pomeriggio di sabato scorso e dopo diverse ore di permanenza negli uffici della Polizia, sono venuti fuori quegli indizi che hanno portato la Procura ad emettere il provvedimento. Ad incastrare l’uomo sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel percorso fra Fiumarella, dove la vittima abitava, e via Capuana, nella zona di Ponente, dove è stato trovato il suo corpo coperto da sacchi neri di plastica.

Chiaramente vi sono ancora tanti tasselli da ricomporre ed in particolare l’intento è approfondire il movente. Prende sempre più forza in tal senso l’ipotesi che a determinare il drammatico epilogo siano stati i contrasti tra i due conoscenti legati a questioni personali, pare ad un terreno limitrofo alle loro abitazioni.

Adesso c’è da capire dove esattamente sia avvenuto il fatto di sangue. Non c’è infatti la certezza che il luogo sia quello dove è stato rinvenuto il corpo. Anche perché le telecamere di sorveglianza che hanno portato ad individuare il fermato, avrebbero ripreso il presunto responsabile assieme alla vittima in una stessa vettura (pare una Fiat “Panda” di proprietà di Salvatore Italiano). Non è escluso, quindi, che omicida e vittima si siano visti in altra zona per un confronto che, all’improvviso è degenerato, determinando la morte dell’anziano.