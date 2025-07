Messina, una nuova rete in chiaroscuro per i tre ospedali della città. Ecco il punto su Policlinico, Papardo e Irccs-Piemonte

Il Policlinico è l’azienda ospedaliera che perde più posti letto: ben 33, di cui 25 acuti e 8 post-acuti. Il reparto che paga il prezzo più alto è Pediatria, con ben 16 posti in meno: dai 32 del 2019 ai 16 dell'attuale proposta, seguito da Gastroenterologia, con 12 posti in meno rispetto ai 22 previsti dal decreto di sei anni fa. Gli 8 posti in meno della semintensiva di Pneumologia vengono “compensati” dagli 8 posti in più della degenza ordinaria della stessa Pneumologia. Ci sono poi i 6 posti in meno di Chirurgia generale, i 4 di Medicina generale (che nella semintensiva ne “guadagna” però 6), e tra gli altri 3 in meno in Chirurgia plastica e in Chirurgia toracica, 4 in meno in Chirurgia vascolare, 2 in meno in Cardiologia. Ma ci sono anche reparti in cui la bozza prevede posti in più nell’azienda universitaria. Su tutti i 9 di Medicina e Chirurgia d'accettazione e urgenza, il Pronto soccorso, ma ci sono anche gli 8 “nuovi di zecca” di Geriatria (nella rete del 2019 non ne erano previsti). Importanti anche i 4 posti in più della stroke unit di Neurologia,c he passa da 8 a 12, e altrettanti in Terapia intensiva. Il Policlinico, però, perde altri 8 posti tra i post-acuti, in Recupero e riabilitazione.

Papardo

Sono distribuiti in maniera più diffusa i 28 posti in meno che la bozza della rete prevede per l’azienda ospedaliera Papardo. Oltre agli 8 posti che andranno alla Cardiochirurgia pediatrica di Taormina (vedi accanto) vengono tolti 6 posti Ortopedia e traumatologia, 5 a Neurologia, 4 a Chirurgia plastica e a Dermatologia, 3 a Ostretricia e Ginecologia, 2 a Cardiochirurgia, a Neurochirurgia, a Reumatologia, oltre ai 4 posti di Neuro-riabilitazione che abbassano il “monte” anche dei post-acuti. Anche al Papardo ci sono reparti che vengono, invece, rafforzati: 6 posti in più in Medicina generale, 5 in Cardiologia, 4 in Pneumologia, 2 in Malattie infettive e tropicali (a cui fanno da contraltare i 2 posti in meno di semintensiva).

Irccs-Piemonte

L’azienda ospedaliera Bonino-Pulejo, che gestisce tre presidi (Neurolesi, Casazza e Piemonte), è al centro di una contraddizione: da una parte è un raro caso di azienda che, rispetto alla rete del 2019, guadagna posti letto, ben 64; dall’altra perde posti proprio nell’ambito, la Neuroriabilitazione (codice 75), che è il cuore della mission dell’Istituto (oltre a scontare pesanti liste d’attesa), come emerso anche in commissione Sanità all’Ars. I posti in meno sono 5 rispetto al 2019, 13 rispetto alla proposta dell’azienda, che ne aveva aggiunti 8 per la riabilitazione neurologica pediatrica. La contraddizione sta anche nel fatto che i posti in più – addirittura 47 rispetto alla precedente rete, 25 anche rispetto alla proposta dei vertici aziendali – sono riferibili a lungodegenti post-acuti, per i quali non ci sono nemmeno gli spazi sufficienti. Non è escluso, dunque, che qualcosa verrà rivisto. Per il resto, 4 posti in più in Ortopedia e traumatologia, 6 in più in Neurologia, 8 in meno in Geriatria (“traslocati” al Policlinico).