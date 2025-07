Messina, sito archeologico di Largo Avignone. Così il Comune lo vuole “rilanciare”

È un sito archeologico in pieno centro, venuto fuori per caso negli anni ‘70, quando si stava costruendo una semplice scalinata, e da allora non si è ancora trovato il modo di renderlo visitabile a tutto tondo e in sicurezza. Almeno finora. Nelle scorse settimane la giunta Basile, su input degli assessori Enzo Caruso (Cultura) e Massimiliano Minutoli (Servizi manutentivi), ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione, primo passo amministrativo per arrivare al progetto vero e proprio e al finanziamento, per la riqualificazione e la valorizzazione del sito archeologico della “Tomba a Camera” di Largo Avignone.

Un sito, viene spiegato, che «rappresenta oggi un unicum per l’archeologia messinese, in quanto esempio raro di sepoltura a camera costruita con blocchi squadrati di calcare locale, dotata di letti funerari e di una porta monolitica girevole su perno in bronzo». L’obiettivo finale è quello di «restituire alla città un sito archeologico di grande valore storico, rendendolo più sicuro, accessibile e fruibile. L’approccio progettuale mira a coniugare tutela del patrimonio, funzionalità urbana e valorizzazione turistica, inserendo il sito in un più ampio percorso culturale cittadino, in grado di attrarre visitatori e sensibilizzare la comunità locale sulla ricchezza del proprio patrimonio storico».

