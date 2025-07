Messina, il valzer dei dirigenti scolastici: colpo di scena all'Antonello arriva Daniela Pistorino

Non sempre i pronostici, anche quelli che sembrano certi, vengono rispettati: è accaduto anche per le nomine relative alla mobilità dei dirigenti scolastici di Messina e provincia per l’anno scolastico 2025/26, che hanno riservato non poche sorprese. Sicuramente la più eclatante riguarda l’Istituto d’istruzione superiore Antonello dove al posto di Laura Tringali arriva Daniela Pistorino, da molti designata invece al Verona Trento. "Nella consapevolezza assoluta di avere lavorato assieme a tutti i docenti e collaboratori alla continua crescita dell' istituto Nautico Caio Duilio che oggi registra un record di iscritti e che, a differenza di altri istituti è in continuo sviluppo grazie all' apertura di nuovi indirizzi, nuovi corsi e innovativi laboratori, mi accingo ad intraprendere questa nuova attività in un istituto dalle grandi tradizioni e potenzialità. Lascio una scuola in grande salute. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere il Nautico che oggi è in grado di formare professionalità di grande livello un istituto di assoluta eccellenza. Saluto con affetto e commozione i miei studenti che non dimenticherò mai": questa la dichiarazione a caldo di Pistorino.