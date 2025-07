Messina, misteriosa sparizione di gatti domestici a Montepiselli

Barone, un micione buonissimo e dalla coda lunga e folta, sarebbe il secondo gatto domestico che è scomparso nel nulla, in pochi giorni, nella zona di Montepiselli. Dieci giorni fa era sparita una gattina ancora irreperibile. Barone manca da una settimana. Era arrivato quattro anni fa da Palermo illuminando la vita di una donna e delle sue figlie che vivono nella zona alta di Montepiselli vicino a Castel Gonzaga.

La presenza in casa di Barone, il gatto tenerone, dal delicato colore bianconero e beige, pelo folto, sopracciglia lunghe e annodate intorno agli occhietti neri, ha cambiato l'esistenza della famiglia.

«Non può essere scomparso nel nulla . Ci ha donato l'armonia - prosegue angosciata la donna - e rese felici con il suo affetto, la tenerezza, il comportamento pacato e ubbidiente. Da un anno la famiglia si è allargata con l'arrivo di un cane, ma Barone è stato insuperabile riuscendo a familiarizzare e adattandosi subito. È molto disciplinato, più del cane e non vi è nessuna gelosia tra i due. Siamo certe che qualcuno lo ha preso. Qui a Montepiselli vivono molti gatti randagi avvicinati da persone che se ne occupano e conoscono bene la zona e i vari movimenti. Abbiamo fatto girare la foto del micio, affisso alcuni volantini in tutta la zona ma niente».

Intanto le associazioni animaliste fanno sapere che si tratta del secondo gatto sparito nel nulla a Montepiselli. Pochi giorni fa è stata denunciata la scomparsa di una gattina giovane da un'abitazione di via Noviziato Casazza. Un altro gatto della zona scomparso per giorni, è stato ritrovato arrampicato sulla cima di un albero da cui non sapeva più scendere.