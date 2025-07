L'omicidio Italiano a Milazzo: fermato il vicino di casa. Il movente legato a un terreno?

Non si sono fermate neanche ieri le indagini della Squadra Mobile che sta lavorando sull'omicidio dell'84enne Salvatore Italiano il cui cadavere è stato scoperto giovedì pomeriggio in via Capuana sulla spiaggia di Ponente a Milazzo. Da sabato notte si trova rinchiuso nel carcere di Gazzi in stato di fermo un vicino di casa della vittima, Giuseppe Cordici, commerciante incensurato di 60 anni per rispondere di omicidio volontario ed occultamento di cadavere. Cordici è difeso dall'avvocato Antonino Aloisio.

Secondo l'accusa ad incastrarlo sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nel percorso fra Fiumarella, dove l'anziano abitava, e via Capuana nella zona di Ponente dove è stato trovato il corpo del pensionato avvolto in sacchi di plastica. Alcune telecamere infatti hanno ripreso giovedì mattina l'auto nella zona di Fiumarella con i due a bordo. La stessa auto è stata ripresa in tarda mattinata effettuare il percorso opposto ma questa volta il commerciante 60enne era da solo. Il tutto in un orario compatibile con l'uccisione di Italiano, cioè nella mattinata di giovedì scorso. E ieri l'auto di Cordici una smart di colore nero è stata posta sotto sequestro. Ora sarà passata al setaccio alla ricerca di tracce utili alle indagini, così come la Panda di Italiano. Sul movente la Squadra mobile, diretta da Vittorio La Torre e coordinata nell'inchiesta dal procuratore di Barcellona, Giuseppe Verzera, sta approfondendo una diatriba esplosa fra Italiano e Cordici per questioni di vicinato, legate ad un terreno. Contrasti che si sono protratti nel tempo ed hanno causato malumori ed incomprensioni fra i due.