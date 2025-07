Il messinese Mauro Mondello, il giornalista sognatore che vuole cambiare le cose

Quattro paesi, 3740 chilometri. Una bella sfida per Mauro Mondello, classe 1982, reporter, documentarista e attivista, in cammino per finanziare 2 progetti di grande impatto sociale in Sicilia. Un hub creativo ed editoriale che dà voce alle realtà marginalizzate e un marchio di calze sostenibili pensato per dare lavoro a donne over 50, uomini che hanno perso il lavoro prima della pensione e migranti. La partenza? Da Palo, Portogallo, mentre l'approdo è previsto a Milazzo a settembre.

Ma riavvolgiamo il nastro: «Ho sempre voluto fare il giornalista – racconta – già alle scuole elementari avevo fondato un giornalino di classe e ho sempre avuto questa voglia incontenibile di raccontare le cose, le storie, che mi stavano intorno. Da giovanissimo, però, il mio sogno era quello di scrivere di cinema, di fare il critico, un mestiere che ormai praticamente non esiste più. Quasi per caso, durante il mio periodo da freelance in Sudamerica, fra il 2008 e il 2011, mi sono avvicinato ai conflitti, alle migrazioni, ai diritti umani. Da lì è andato tutto molto veloce. È esplosa la Primavera Araba, ho cominciato a seguirla da corrispondente per “Il Riformista”, ma anche con numerosi contributi per Radio Rai, con base a Tunisi e muovendomi fino alla Siria. Sono diventato, quasi senza che me ne rendessi conto, un corrispondente di guerra, le collaborazioni sono cresciute, ho iniziato a scrivere anche per testate estere, allargando i miei orizzonti di pubblicazione».

