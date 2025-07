Taormina, una pistola al peperoncino contro rifiuti, smog e... animali

Non spareranno proiettili ma uno spray urticante al peperoncino. A Taormina arrivano nuove pistole per l’autodifesa, assegnate agli ispettori ambientali arruolati dal Comune per svolgere attività di controllo e vigilanza in materia di ambiente e rifiuti, allo scopo di tutelare il territorio da ogni forma di inquinamento.

L’amministrazione comunale ha stipulato una convenzione per due anni con l’associazione di volontariato “Corpo Agroforestale” di Barcellona Pozzo di Gotto e i componenti del sodalizio affiancheranno la Polizia locale nelle attività di vigilanza ambientale, a titolo gratuito e con rimborso spese, contribuendo al contrasto dell’abbandono dei rifiuti e alla tutela del territorio in collaborazione con l’Azienda servizi municipalizzati, che gestisce il settore rifiuti.

