Svincolo temporaneo sull’A18 ad Itala: presentato un ricorso al Tar

Com’era prevedibile dopo le polemiche e le contestazioni dei mesi scorsi scaturite dalle modalità di realizzazione del nascente svincolo temporaneo d’esercizio che immette sulla A18, rientrante nell’àmbito dei lavori del raddoppio della linea ferrata” Messina – Catania”, previsto nella Via San Giacomo di Itala Marina, due coniugi residenti nella località ionica, rappresentati e difesi dall’avv. Renzo Briguglio del foro di Messina, considerato che un immobile di loro proprietà subirebbe pesanti penalizzazioni, hanno chiesto al Tar di Catania l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica e del progetto dell’opera.

Il ricorso è stato proposto contro l’assessorato ai Beni culturali e dell’Identità siciliana, la Soprintendenza ai Beni culturali di Messina, Rete ferroviaria italiana, Italferr Spa, Consorzio Me – Ct, Webuild Italia e all’impresa “Pizzarotti & C. Spa” di Parma, che hanno prodotto l’autorizzazione paesaggistica relativa allo svincolo.

