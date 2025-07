"Pedalata per la Pace" il prossimo 15 luglio: Emergency e Fiab Messina Ciclabile contro le guerre

Pedaliamo per la Pace è il titolo dell’iniziativa promossa a livello nazionale da Emergency e Fiab e in programma a Messina il prossimo martedì 15 luglio, con raduno alle 18, a Villa Sabin, e partenza alle 18,30.

La pedalata, aperta a tutte e tutti, compresi bambini e famiglie, prevede un percorso simbolico lungo la pista ciclabile nord con tre tappe dedicate a salute, pace e diritti umani. I chilometri percorsi confluiranno in un conteggio nazionale con l’obiettivo ideale di raggiungere Kiev, da Roma, su due ruote.

L’evento vuole essere un messaggio concreto contro la logica del riarmo e dei conflitti, e a favore di una cultura della pace e della giustizia sociale. Emergency è attiva anche in Ucraina con un progetto medico che raggiunge le comunità isolate in bicicletta, per garantire cure di base a chi non può spostarsi.

Ai partecipanti sarà consegnato uno “straccio di pace”, simbolo del rifiuto della guerra. «In un momento storico segnato da tragedie umanitarie come quella in corso a Gaza – dichiara il presidente di Fiab Messina Ciclabile, Fabrizio Murè – dove i civili continuano a pagare il prezzo più alto, ricordiamo le parole di Gino Strada: “In guerra non ci sono vincitori. Ci sono solo macerie, morti e feriti. Sempre”.