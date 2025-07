Messina, Santa Margherita festeggia la Bandiera Blu. Basile: "La migliore risposta agli atti vandalici avvenuti qui" FOTO

È in corso sulla spiaggia di Santa Margherita la “Festa del mare Bandiera Blu”, una giornata di eventi promossa dall’Associazione Centro Storico Messina in co-organizzazione con il Comune di Messina, per festeggiare il riconoscimento della Bandiera Blu nelle zona sud di Messina.

“Celebrare questo riconoscimento insieme alla comunità - commenta il sindaco Federico Basile - significa rafforzare la consapevolezza di quanto sia importante prenderci cura del nostro territorio. La risposta migliore agli atti vandalici registrati proprio qui é la nostra presenza oggi insieme alla città che ama questo posto”.

L’iniziativa nasce con l’intento di condividere con tutti i cittadini questo importante risultato, rendendolo un patrimonio collettivo da sostenere e valorizzare nel tempo, anche attraverso il coinvolgimento attivo della comunità. Dopo il successo della Festa del Mare organizzata nella spiaggia del Ringo lo scorso Primo Maggio, si replica dunque a sud della città, in una delle aree costiere più suggestive e ancora in gran parte da scoprire, con una serie di attività che si svilupperanno per l’intera giornata.