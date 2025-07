Messina, incidente tra due auto in via Salandra: una si ribalta. I vigili del fuoco salvano la conducente VIDEO

Attimi di paura questa mattina all’incrocio tra via Salandra e via Giolitti, dove si è verificato un violento incidente stradale tra due automobili. A seguito dell’impatto, uno dei veicoli si è ribaltato, intrappolando all’interno la conducente, una donna cosciente ma fortemente dolorante.

L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco del Comando di Messina si è rivelato determinante. Giunti sul posto con un’autopompa serbatoio (APS) e un pick-up dotato di modulo attrezzato, i soccorritori hanno messo in atto le manovre previste dalle procedure TPSS (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario) per garantire l’estrazione in sicurezza della donna.

L’operazione è stata condotta da personale specializzato, con il supporto di un istruttore TPSS Capo Squadra. I vigili del fuoco sono riusciti ad accedere al veicolo dal lato guida, procedendo con l’immobilizzazione della conducente mediante corsetto estricatore e collare cervicale, prima di posizionarla sulla tavola spinale per il trasporto.