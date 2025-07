Lidi e strutture turistico-ricettive, a Milazzo l’obiettivo è valorizzare le coste

La pubblicazione del decreto assessoriale che era stato trasmesso al Comune nei giorni scorsi dà il via libera definitivo al Pudm e consente al Comune di avviare l’iter non solo per valorizzare le aree demaniali di Levante e Ponente, ma anche di mettere ordine su una materia che nel tempo, proprio a causa dell’assenza di una adeguata regolamentazione, ha favorito spesso interventi estemporanei, soprattutto nella riviera di Ponente. Adesso si potrà sviluppare quel percorso finalizzato alla valorizzazione delle attività turistico-ricettive e sportive.

«Il Pudm dovrà essere premessa e parte integrante della riqualificazione del lungomare di Ponente – ha detto il sindaco Pippo Midili – e avrà fra gli altri obiettivi principali quello di esaltare l’uso sostenibile della costa milazzese attraverso processi di ri-generazione, bonifica e valorizzazione che privilegino l’uso pubblico dell’area demaniale».

