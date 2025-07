A.A.A. cercasi aree di servizio. Sulla Messina-Palermo 180 km di vuoto

Cento ottanta chilometri senza un’area di sosta, senza la possibilità di fare benzina o di qualsiasi altro servizio. Una situazione che l’autostrada Messina-Palermo vive ormai da quasi due anni. Eppure, nel 2021, era stato pubblicato un bando per l’assegnazione delle aree in scadenza sia sulla A18 che sulla A20, andato deserto.

A dicembre scorso, il Consorzio Autostrade Siciliane ha provveduto a lanciare una manifestazione di interesse per capire se ci fosse una reale attenzione da parte degli operatori. «Questa volta – ha detto il direttore generale di Autostrade Siciliane, Franco Fazio – abbiamo cercato di capire se ci potessero essere adesioni per un bando che legasse insieme sia la gestione dei carburanti che quello del ristoro, mentre prima erano divisi. Così forse possiamo rendere le aree più attrattive per nuovi investitori e quindi stiamo cercando di fare un unico bando che entro la fine del mese contiamo di pubblicare».

