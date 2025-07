Un tir di ombrelloni e pattini: si attrezzano le spiagge “blu” di Messina

Un tir carico di... voglia di mare. È quello che ieri ha fatto la spola tra le spiagge cittadine che si possono fregiare, da quest’anno, della bandiera blu. E così, grazie ai fondi a disposizione proprio nell’ambito e nel proseguo del progetto Bandiera blu sono state consegnate tutte le attrezzature nuove necessarie per portare avanti nel modo migliore il lavoro di assistenza ai bagnanti.

Ai bagnini, 48 quelli che in totale si occuperanno di assistenza sulle spiagge divisi nelle 12 postazioni che sono state “allestite” lungo il litorale cittadino da nord a sud, sono stati consegnati pattini di salvataggio, ombrelloni, binocoli, pinne, tutto l’occorrente necessario per allestire la postazione in perfetto stile Baywatch.

Un lavoro al quale ha sempre tenuto molto l’assessore alle Politiche del Mare e ai Beni Demaniali Marittimi Francesco Caminiti che sul riconoscimento delle Bandiere Blu ha lavorato da tempo e continua a lavorarci per ampliare le spiagge nella stagione estiva 2026. A dare supporto è la Messina Social City che ha collocato le postazioni nelle spiagge, attrezzandole per conto del Comune e provvedendo anche all’avviso di selezione dei bagnini procedendo, poi, all’assunzione degli assistenti bagnanti sino al 31 agosto.

