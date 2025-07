Taormina, nuova ordinanza per la movida: ecco regole, orari e limiti

Tutelare la tranquillità e il riposo di residenti e turisti e garantire le esigenze e gli interessi delle attività commerciali. Un duplice obiettivo alla base della nuova ordinanza firmata dal sindaco Cateno De Luca per disciplinare la movida a Taormina, regolando l’apertura e la chiusura di locali e discoteche e unificando in un unico atto le disposizioni in materia di diffusione sonora e musicale, i limiti di rumore e spettacoli pirotecnici, con la revoca delle ordinanze del 2012, 2013 e 2023.

Per ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e caffetterie la chiusura dovrà avvenire non oltre le 2, mentre per sale da ballo, locali notturni e stabilimenti balneari (tipologia C) non oltre le 3. Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande con diffusione sonora devono rispettare un limite diurno Leq(A) di 70 decibel (su tutto il territorio), 60 db per centro storico e aree totalmente o parzialmente edificate e 70 db in zona industriale e un limite notturno rispettivamente di 60, 50, 50 e 70 decibel.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale