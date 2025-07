Rassegna stampa 12-07-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud - Messina in edicola oggi:

Galvagno, De Capitani e gli appetiti della “cricca” in Sicilia: mire pure su Milano-Cortina

De Capitani, una “rete” senza ostacoli: quel bando per Vogue e l’affare del call center

Messina, il doppio volto di “Uomo 56”: De Luca va ancora all’attacco

Le donazioni a Sud chiama Nord: il diritto della domanda, il dovere della risposta

IL CASO

L’omicidio di Salvatore Italiano a Milazzo: il movente collegato a questioni personali

IN EVIDENZA

Sicilia, il piano taglia liste d’attesa: maxi-straordinari ai medici

IL PONTE SULLO STRETTO

Il “dual use” del Ponte sullo Stretto e di altre grandi opere pubbliche

IN CITTA'

Un tir di ombrelloni e pattini: si attrezzano le spiagge “blu” di Messina

IN PROVINCIA

Taormina, nuova ordinanza per la movida: ecco regole, orari e limiti