Sanità a Messina: per gli ospedali dei Nebrodi 32 posti letto in meno

Una sostanziale conferma della dotazione di specialità con riduzione di 32 posti letto disponibili, tra ordinari e day hospital, nel computo complessivo al ribasso di 75 posti per l’Asp di Messina sui 367 in meno su scala regionale. È ciò che emerge per la zona tirrenico nebroidea dalla bozza d’aggiornamento della rete ospedaliera dell’assessora regionale alla Salute Daniela Faraoni.

Barone Romeo Patti – Il saldo complessivo del presidio di base di Patti è di -12 posti, dagli attuali 129 previsti dal decreto assessoriale 22/2019 ai 117 ipotizzati, con riduzione di 8 posti per acuti e 4 post acuti, questi ultimi riferiti alla lungodegenza. Inalterate le unità operative di medicina generale (14), Cardiologia (8), Ostetricia e Ginecologia (12), Pediatria (8), Psichiatria (15), Terapia Intensiva (8), Utin (4) e Terapia del dolore (2). Riduzioni previste in Chirurgia generale, da 12 a 10 posti, Ortopedia e traumatologia, da 10 a 8, Chirurgia vascolare, da 8 a 4, Geriatria, da 8 a 7, e per l’Unità coronarica, da 8 a 6, a fronte invece di incrementi in Neonatologia, da 4 a 6, e la creazione di un posto per Oculistica. Con il pronto soccorso restano quindi tutte le altre unità senza posti letto ed i servizi come radiologia, centro trasfusionale e laboratori analisi, anatomia ed istologia patologica, emodinamica, emodialisi, farmacia, gastroenterologia e oculistica.

