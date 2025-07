In corso un intervento dei vigili del fuoco a Messina in via Garibaldi, di fronte la chiesa di Santa Caterina, dove poco dopo le 21 è caduto un grosso ramo dell'albero che si trova nella piazza.

Per fortuna, in quel momento, non stava transitando nessuno sul marciapiede e quindi il ramo si è "adagiato" su un'auto posteggiata sulla via.