Omicidio Italiano a Milazzo, vicini alla svolta: un uomo portato in commissariato, sarebbe un vicino

Omicidio Italiano a una svolta. Nella giornata di oggi le indagini hanno avuto una decisa accelerazione probabilmente sulla base di quanto emerso dalla visione delle immagini acquisite dalle telecamere. Diverse persone sono state sentite nei locali del commissariato di San Filippo del Mela e alla fine sarebbe stato fermato un uomo. Non ci sono ancora conferme ufficiali e provvedimenti, ma nelle prossime ore il quadro potrebbe essere più chiaro. Si tratterebbe di un vicino che già in passato avrebbe avuto degli screzi con la vittima, il cui cadavere sarebbe stato trovato giovedì pomeriggio senza vita in via Capuana.