Messina, scuole: il valzer dei dirigenti in città e in provincia

C’è grande fermento in città e in provincia per i cambi dirigenza in diverse scuole: tanti i nomi che già da qualche settimana si rincorrono anche se la comunicazione ufficiale da parte dell’Ufficio scolastico provinciale dovrebbe arrivare entro la fine del mese. Sarà Maria Rosaria Sgrò a guidare i due Istituti tecnico Jaci, della quale è attualmente preside e nautico Caio Duilio, che a seguito del dimensionamento scolastico saranno accorpati.

Al Verona Trento si attende l’arrivo di una nuova guida che dovrà succedere a Simonetta Di Prima, la quale dopo tredici anni lascia la guida del prestigioso Istituto. Potrebbe essere Daniela Pistorino, uscente dal nautico a sostituirla ma il suo nome non è scontato; la scuola infatti sembra essere, insieme all’Antonello, fra le più gettonate dai dirigenti che hanno fatto domanda di spostamento. Anche l’istituto di viale Giostra dunque, attualmente diretto da Laura Tringali, potrebbe riservare delle novità e qualche sorpresa.