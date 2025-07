Messina, porto di Tremestieri: firmato il decreto per il dragaggio. La Uil: "Auspichiamo che tutto questo non accada mai più"

Questo risultato - scrive il sindacato - è certamente da ascrivere al caparbio impegno del commissario dell’Adsp dello Stretto Francesco Rizzo, il quale ha messo la propria faccia e si è speso per ottenere il via libera rispetto ad una procedura amministrativa che dormiva negli uffici della Regione che, in questi lunghi mesi di attesa, ha trattato la questione alla stregua di una ordinaria “pratica” e senza la necessaria attenzione rispetto ad una tematica che ha avuto pesantissimi risvolti nei confronti della collettività, con la città invasa dai tir, e dei lavoratori impegnati nel porto di Tremestieri.

Nelle more del perfezionamento del lungo iter burocratico l’Adsp dello Stretto ha già espletato la gara per l’affidamento del dragaggio che è stata aggiudicata dalla società della famiglia Cucco di Marghera” hanno così affermato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Antonino Di Mento, segretario generale Uiltrasporti Messina.

“La prossima settimana sono previsti una serie di incontri istituzionali con le autorità competenti per predisporre le ordinanze della Capitaneria di Porto che disciplineranno le operazioni e, presumibilmente, nel prossimo fine settimana il porto di Tremestieri resterà completamente chiuso per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di dragaggio.

Nel dare atto della seria e fattiva alacrità del commissario Rizzo, la Uil e la Uiltrasporti di Messina ribadiscono il "profondo sconcerto per quanto accaduto negli ultimi mesi ed auspicano un radicale cambiamento dell’iter autorizzativo da parte della Regione Siciliana".

"E’ assolutamente inaccettabile - scrivono - che, per cinque lunghi mesi, un’intera comunità debba rimanere ostaggio della burocrazia con gravi conseguenze sul piano della sicurezza, della mobilità, della continuità lavorativa e del servizio pubblico. Il dragaggio consentirà alla nostra città di evitare, in extremis, il totale caos legato all’imminente esodo estivo che avrebbe ulteriormente massacrato il centro urbano. Pertanto, invitiamo tutte le Istituzioni a predisporre, fin d’ora, una revisione delle procedure affinché quanto avvenuto non si potrà ripetere” hanno così concluso Ivan Tripodi e Antonino Di Mento.