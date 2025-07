L'omicidio di Salvatore Italiano a Milazzo: il movente collegato a questioni personali

Indagini serrate da parte degli inquirenti per far luce sulla tragica fine dell’84enne Salvatore Italiano trovato privo di vita, giovedì pomeriggio in via Capuana, una stradina della litoranea di Ponente. Ad uccidere l’uomo almeno due colpi di pistola, uno alla testa l’altro al petto, secondo quanto accertato dal medico legale. Ieri ennesimo sopralluogo nella zona da parte degli investigatori e acquisizione di diversi filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Alcune immagini sarebbero state già visionate e mostrerebbero il passaggio di una autovettura ad un orario che potrebbe essere compatibile con quello della morte dell’anziano. Fondamentali saranno gli approfondimenti da parte della Scientifica per capire se la vittima sia giunta sul posto assieme al killer o magari l’esecuzione sia avvenuta altrove e in quel luogo, abbandonato, l’autore dell’omicidio si sia liberato del corpo ricoprendolo con dei sacchi neri. Per il momento massimo riserbo anche se traspare una certa fiducia sulla possibilità di individuare l’esecutore dell’omicidio.

Alcuni aspetti, col passare delle ore appaiono comunque sempre più verosimili. Il primo è che vittima e carnefice si conoscessero e magari si sono dati appuntamento per un chiarimento. E, secondo tassello, che a determinare il fatto di sangue sia stata una questione personale, una vendetta da parte di chi si è sentito danneggiato dal comportamento di Italiano. Quello che appare certo è che il fatto di sangue è sganciato dalla criminalità organizzata.

