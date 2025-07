L'omicidio di Salvatore Italiano a Milazzo, eseguita l'autopsia: ucciso con tre colpi di pistola

È stata eseguita nel pomeriggio all'obitorio del Policlinico l'autopsia sul corpo dell'84enne Salvatore Italiano. Il cadavere era stato ritrovato giovedì pomeriggio sulla spiaggia di Ponente a Milazzo avvolto in alcuni teli di plastica. Ad eseguire l'esame la professoressa Elvira Ventura Spagnolo che in mattinata ha ricevuto l'incarico dal Procuratore Capo di Barcellona, Giuseppe Verzera e dalla sostituta Dora Esposito. Dall' autopsia è emerso che Salvatore Italiano è stato ucciso con tre colpi di pistola, due lo hanno raggiunto alla testa ed uno alla spalla. Probabilmente l'assassino lo ha prima colpito alle spalle per poi finirlo, sparando due volte alla testa da distanza ravvicinata. L'anziano era stato visto l'ultima volta giovedì alle 8,30 da moglie e figlia nella loro abitazione di Fiumarella. Italiano è poi uscito e di lui non si è saputo più nulla finché intorno alle 15 un corriere ha scoperto il cadavere sulla spiaggia di Ponente. Per gli investigatori si sarebbe trattato di un omicidio per questioni personali. Esclusa la pista della criminalità organizzata. L'uomo era incensurato e non aveva mai avuto problemi con la giustizia. Ultimamente gestiva una cantina per la vendita di vino