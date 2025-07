Il “dual use” del Ponte sullo Stretto e di altre grandi opere pubbliche

«Nessuna militarizzazione del territorio ma solo la riaffermazione del “dual use” delle opere pubbliche più importanti, strategiche sia sul piano dei trasporti e delle infrastrutture sia per la difesa nazionale». Il Governo, così come ha fatto anche l’amministratore delegato della “Stretto di Messina” Pietro Ciucci, chiarisce la propria posizione in merito al Ponte e alla sua “vocazione” militare, dopo l’interpellanza parlamentare firmata dal deputato dei Verdi Angelo Bonelli. Il “duplice uso” si riferisce a beni, tecnologie o software che possono essere utilizzati per scopi sia civili sia militari. In questo caso, si parla di grandi opere, e non solo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Viene sottolineato, infatti, il ruolo “dual use” assegnato, ad esempio, alla Diga foranea di Genova, infrastruttura miliardaria in corso di realizzazione nel capoluogo ligure.

L’ennesima polemica sollevata da Bonelli con la sua interpellanza alla Camera è stata incentrata su due interrogativi: «Il Governo conferma che il Ponte sullo Stretto di Messina è inserito nel “Military mobility action plan” del 2024 dell'Unione europea? Il Governo intende proporre di far rientrare la spesa per la realizzazione del Ponte negli investimenti militari volti al raggiungimento della soglia del 5 per cento del Pil stabilita in ambito Nato?».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale