Giallo a Barcellona, trovato il corpo senza vita di una donna 75enne nel torrente Longano

Il corpo senza vita di una donna (Raisa Kiseleva, 75 anni, di origine russa) è stato trovato oggi pomeriggio nel greto del torrente Longano a Barcellona. Si tratta di una donna di origine straniera di circa 70-75 anni.

Ad avvisare la Polizia sono stati alcuni passanti che hanno avvertito il cattivo odore provenire dal torrente, vicino alla vegetazione ed hanno subito lanciato l’allarme.

Le indagini sono state avviate dalla procura diretta da Giuseppe Verzera con il supporto della squadra mobile e del commissariato di Barcellona. Sono in corso le verifiche sulle persone scomparse in zona nel recente passato. In questo momento non si esclude nessuna ipotesi sulle cause del decesso della donna, compresa quella della morte accidentale o per cause naturali. In ogni caso, la morte risalirebbe ad almeno sei giorni fa. La polizia sta interrogando il compagno.