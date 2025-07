Le donazioni a Sud chiama Nord: il diritto della domanda, il dovere della risposta

Toni, modi, stili e... contenuti. Siamo d’accordo con i rappresentanti di Sud chiama Nord: c’è una questione di “postura”, di approccio al confronto democratico, e un’altra che attiene ai fatti, al diritto di porre domande e al dovere di dare risposte. Accantoniamo subito la prima questione – il che non vuol dire che la volgarità e l’aggressione verbale debbano passare come cose normali, e no, la verità è che l’unico vero nemico che De Luca ha avuto in tutti questi anni è... De Luca stesso – e passiamo ai contenuti. Sono arrivate le risposte date alle domande formulate dal direttore della Gazzetta del Sud, Nino Rizzo Nervo (caro De Luca non è il “tale Rizzo Nervo”, ma uno dei più prestigiosi giornalisti italiani). Ne prendiamo atto. Domande che erano state poste non perché dietro ci sia una regia “oscura” e, men che mai, perché si intenda alzare “polveroni” con conseguenti risvolti in altre sedi. C’è una netta differenza tra le inchieste giornalistiche e quelle di altro genere.

Gli articoli a firma di Sebastiano Caspanello sono ineccepibili, non c’è una notizia data che possa essere smentita. Ed è vero che le donazioni riguardano tutti i partiti e che gli atti sono pubblici ma non perché la trasparenza sia un merito, è un obbligo di legge. Noi continuiamo a pensare che ci sia una questione di opportunità, nel momento in cui, ad esempio, revisori dei conti che hanno l’obbligo di vigilare sui bilanci delle partecipate, versino soldi al partito del quale l’Amministrazione in carica è espressione diretta. Lo stesso vale per le ditte che, poi, vincono appalti pubblici. Così come non c’è alcuna “irregolarità” nel ben retribuito incarico di consulenza dato all’ex deputata Castelli, che è la presidente di ScN, ma poniamo il caso che il sindaco di Milano o quello di Roma avessero nominato consulente il presidente del loro partito (Bonaccini, del Pd), il caso sarebbe diventato nazionale...

È un problema di etica politica. E su questi temi, la “Gazzetta”, che pure ha sempre sottolineato il “buono” fatto in questi anni dalle Giunte De Luca-Basile, continuerà a far la sua parte fino in fondo.