Violenza urbana, lesioni e rapina : 3 daspo Willy e 2 avvisi orali a Messina e provincia

Il Questore di Messina, Annino Gargano, in qualità di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ha adottato tre provvedimenti di D.AC.UR., comunemente noti come “Daspo Willy”, e due avvisi orali nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. I provvedimenti sono scaturiti da una dettagliata istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, che ha evidenziato la pericolosità sociale e l’elevato rischio di recidiva degli individui coinvolti.

Il primo Daspo ha colpito un cittadino dello Sri Lanka arrestato per lesioni e rapina aggravata ai danni di un senzatetto, aggredito in piazza Lo Sardo durante una lite per denaro. Alla vittima, trovata a terra dolorante dai poliziotti, sono state prestate le prime cure. All’aggressore è stato vietato l’accesso e lo stazionamento nei pressi dei locali della zona per due anni.

Gli altri due Daspo derivano da episodi di violenza urbana nei comuni di Torrenova e Naso. Nel primo caso, un uomo già sottoposto a sorveglianza speciale ha danneggiato un bar, minacciato i presenti e tentato di arrampicarsi sulla grondaia dell’edificio. Per lui è scattato il divieto di accesso al locale e alle vicinanze per tre anni. A Naso, invece, un uomo ha aggredito violentemente un cliente all’interno e all’esterno di un bar, coinvolgendo anche un amico della vittima: per lui il divieto durerà un anno. Infine, due soggetti con precedenti per truffe, armi e droga sono stati destinatari di avvisi orali, con l’invito a mantenere una condotta conforme alla legge. In caso contrario, rischiano misure di prevenzione più gravi.