"Uomo 56" è... Cateno De Luca o Danilo Lo Giudice. Il leader di "Sud chiama Nord": "Nostro operato correttissimo"

De Luca invece contestando le accuse ha parlato di attività che in aula fanno tutti e che i finanziamenti alle associazioni sono state introdotte dopo una richiesta di Ismaele La Vardera , mentre la conferenza dei capigruppo aveva deciso di destinarli solo ai Comuni. Prima della chiusura affondi contro Carlotta Previt i e Dafne Musolino , ex componenti della Giunta di Cateno De Luca a Messina.

A rispondere è stato Lo Giudice che ha smentito i numeri dell'informativa: "Gli emendamenti non sono 140 ma solo 40 e riguardano tutta l'attività del gruppo" . Sempre Lo Giudice li ha letti tutti, ribadendo: “Queste non mi pare siano mance. Parliamo di scuole, scuolabus, chiese, tutte esigenze dei Comuni".

“Pare che stia arrivando un terremoto giudiziario su Cateno”. De Luca mostra un messaggio whatsApp che secondo il leader di "Sud chiama Nord" sarebbe stato inviato da Carlotta Previti a qualcuno non identificato. "Non capisco perché questa cattiveria. So solo che è colpa di Federico Basile: io ho candidato lui e Previti e Musolino sono rimaste male perché volevano essere scelte loro. Ecco perché mi attaccano".

Nel corso della conferenza stampa Cateno De Luca ha annunciato di aver presentato una querela contro la Gazzetta del Sud e ha poi risposto alle domande del direttore responsabile della Gazzetta del Sud, Nino Rizzo Nervo, che aveva posto cinque quesiti in un editoriale. 1) È prassi normale che il Segretario generale, figura neutra che opera sotto la vigilanza del Ministero dell’interno, compia donazioni al partito del sindaco? 2) Se a fare le donazioni sono i direttori generali del Comune e delle partecipate non viene leso il principio dell’indipendenza e dell’imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione)? 3) Non c’è un problema etico e di opportunità se tutti gli amministratori delle partecipate finanziano il partito che governa l’ente che li ha nominati? 4) Nel caso dei revisori dei conti non si realizza anche un insanabile conflitto di interesse? 5) È d’uso che a professionisti e a imprese che hanno versato contributi siano affidati incarichi e lavori?