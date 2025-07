Taormina, “Equità Urbana spa”: c’è un esposto della minoranza alla Corte dei conti

Numeri che non tornano, palesi contraddizioni e documenti poco chiari. Il gruppo consiliare di minoranza “Rinascimento Taormina” contesta davanti alla Corte dei conti la costituzione della società partecipata “Equità Urbana Spa”, che dovrà occuparsi di miglioramento, razionalizzazione ed efficientamento dell’attività di accertamento e riscossione ordinaria delle entrate tributarie ed extratributarie e di tutti i servizi strumentali di supporto.

Dando seguito a quanto già criticamente evidenziato e denunciato in occasione della seduta del civico consesso del mese scorso, i consiglieri Luca Manuli e Nunzio Corvaia hanno segnalato all’organo di controllo della finanza pubblica una serie di criticità che, a loro dire, compromettono seriamente la sostenibilità dell’operazione e fanno sorgere non pochi dubbi circa la sua legittimità.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale