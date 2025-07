S. Teresa di Riva, due incidenti stradali con tre feriti non gravi. Sfiorata una maxirissa

Incidenti stradali con feriti non gravi e una maxirissa sfiorata. Questo il bilancio di una notte movimentata, quella tra martedì e ieri, sul territorio di S. Teresa di Riva dove con l’arrivo della stagione estiva è aumentato il volume di traffico soprattutto sulla litoranea, anche per il passaggio di centinaia di camion impegnati nei cantieri del raddoppio ferroviario. Il primo sinistro si è verificato sul lungomare Giovanni Falcone, nel quartiere Portosalvo, con una 15enne di Savoca investita mentre attraversava da una Volkswagen “Polo” che viaggiava in direzione Messina, condotta da un giovane di origini campane: la giovane è finita a terra riportando la sospetta frattura della clavicola e un trauma cranico non grave, rimanendo comunque cosciente. A soccorrerla sono stati gli stessi occupanti dell’auto e alcuni passanti e, subito dopo, il personale del 118, che l’ha condotta in codice giallo all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina. Sul posto i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Taormina e della Stazione di S. Teresa di Riva.

Durante i rilievi uno dei camion, nel corso di una manovra per aggirare la vettura coinvolta nell’incidente ferma sulla corsia lato mare, ha abbattuto un archetto dissuasore posto ai lati della carreggiata lato monte. Un paio di ore dopo il secondo incidente, all’estremità sud in piazza Stracuzzi, dove si sono sfiorati un’auto che usciva dall’area di parcheggio e uno scooter che viaggiava in direzione mare, con i due giovani in sella finiti a terra subendo lievi escoriazioni. Nel giro di pochi minuti, però, gli animi si sono surriscaldati e si è sfiorata per due volte la maxirissa, con alcune persone delle due “fazioni” coinvolte nell’incidente entrate in contatto, con caschi branditi in aria come arma, spintoni, minacce e intimidazioni.