Protesi all’anca e al ginocchio “cucite” sul paziente: al Policlinico di Messina primi pazienti operati con il robot MAKO

Si chiamo MAKO ed è il nuovo robot ortopedico in dotazione all’UOC di Ortopedia dell’AOU G. Martino di Messina. Una tecnologia che consente di posizionare protesi all’ anca e al ginocchio in modo estremamente accurato e preciso. Sono stati eseguiti ieri con successo gli interventi programmati sui primi tre pazienti: in un caso, 77 anni, per una protesi di ginocchio, in un altro, 65 anni, per una protesi d’anca, mentre un paziente di 55 anni è stato operato per l’inserimento di una protesi femoro-rotulea.

Grazie al robot, infatti, già in fase pre-operatoria è possibile pianificare l’intervento in modo tridimensionale, così da intervenire in fase di operazione con tagli ossei molto precisi e con possibilità di correzioni submillimetriche. L’intervento può essere definito “tailored”, cioè cucito in maniera sartoriale sull’anatomia del paziente.