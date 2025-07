Messina, piantato l’albero donato dalla first lady Jill Biden al piccolo borgo di Gesso

Dopo sette mesi d’attesa, è stato finalmente piantato l’albero donato dalla First Lady degli Stati Uniti, Jill Biden, al piccolo borgo di Gesso. Un gesto di valore simbolico. Anche se alcuni cittadini hanno criticato le modalità e i tempi di realizzazione. La piantumazione è avvenuta in piena estate, con temperature elevate che potrebbero compromettere la salute della pianta. "Non si trattava solo di piantare un albero – sottolinea ancora il comitato – ma di dimostrare attenzione, cura e visione per il futuro del nostro borgo. Invece tutto è avvenuto nel silenzio, senza alcun coinvolgimento della comunità. Questo modo di agire alimenta sfiducia e amarezza".