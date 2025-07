"Mare dentro" diventa tg: da oggi tutti i venerdì su Rtp alle 15.15

"Mare dentro" la fortunata trasmissione sui relitti marini prodotta dal Rtp diventa tg. In onda da oggi, ogni venerdì alle 15,15, “Mare dentro Tg”, una versione short che punta non solo sui relitti ma su tutto quello che riguarda l'ambiente marino. A condurre sempre Emilio Pintaldi. Immancabili le presenze del sub del Diving Ecosfera Domenico Majolino e Simona Ratti. Al centro della prima puntata l'invasione delle plastiche e i danni che queste stanno già causando ai nostri mari. Repliche venerdì alle 21.50, sabato alle 16 e domenica alle 16.50 e 19.10.