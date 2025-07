L'omicidio di Milazzo: Italiano vendeva vini ed era incensurato. Si scava nella sua vita per individuare il movente

E’ stato raggiunto da almeno due colpi, uno alla testa e l’altro al petto Salvatore Italiano, 84 anni, l’anziano ritrovato cadavere ieri pomeriggio a Milazzo.

Il corpo era avvolto in sacchi di plastica e abbandonato in un terreno incolto, in via Capuana, nei pressi della spiaggia di Ponente. L’uomo - che aveva una bottega di vini e viveva nella zona di Fiumarella, non lontana dal luogo di ritrovamento del cadavere - era incensurato ma pare avesse un carattere forte e rancoroso, che lo ha portato ad avere diversi screzi legali. Chi lo conosceva racconta che aveva l’abitudine di denunciare per ogni cosa che non gradiva. La Squadra Mobile, coordinata dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto, sta adesso cercando di ricostruire le sue ultime ore, sentendo numerose persone e verificando se qualche telecamera di sorveglianza della zona lo abbia ripreso. A scorgere il corpo, senza segni di decomposizione - circostanza che fa ipotizzare un omicidio avvenuto la sera di mercoledì se non la mattina stessa - nel primo pomeriggio di ieri, un passante che transitava nella zona e che ha dato subito l’allarme.