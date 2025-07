L’omicidio di Angelo Pirri a Giammoro, il padre nega di aver sparato e respinge tutte le accuse

Ha respinto tutte le accuse Sebastiano Pirri, il 63enne arrestato dai Carabinieri con l'accusa di aver ucciso lo scorso 3 giugno il figlio Angelo di 41 anni il cui cadavere è stato scoperto tre giorni dopo nelle campagne di Giammoro. L'uomo è stato sentito stamattina dal Gip Giuseppe Caristia alla presenza del Procuratore capo di Barcellona Giuseppe Verzera e della sostituta Dora Esposito.

Sebastiano Pirri ha ammesso di aver accompagnato quella sera in auto il figlio a Giammoro perché aveva un appuntamento con delle persone. Il 63enne, che è assistito dall'avvocato Giuseppe Lo Presti, ha detto che poco dopo si è allontanato per andare a casa a prendere un pc portatile e dei droni che avrebbe dovuto riportare al figlio. Ma questi non lo ha più richiamato e Sebastiano Pirri è rimasto a casa. Per quanto riguarda l'esplosione che sarebbe stata registrata da una telecamera di videosorveglianza quando ancora il 63enne era in compagna del figlio l'uomo ha negato che si sia mai verificata. “Non c'è stata alcuna esplosione - ha detto Sebastiano Pirri al giudice – finchè io sono stato con mio figlio”. Una circostanza fondamentale questa su cui si baseranno accusa e difesa dell'indagato.