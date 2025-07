È scomparso a 85 anni Emmanuel Miraglia presidente del Giomi

È morto Emmanuel Miraglia, presidente del gruppo Giomi. Avrebbe compiuto 86 anni il prossimo ottobre: fatale è stato un infarto fulminante. Punto di riferimento nazionale nel settore sanitario, Miraglia si è distinto per la ricerca e l’innovazione, oltre che per aver creato strutture d’eccellenza. Per i suoi meriti è stato nominato cittadino onorario di Messina e di Reggio Calabria. Ha guidato uno dei gruppi più importanti nel panorama nazionale per numero di posti letto, dipendenti e fatturato. A Messina l’Istituto Ortopedico “Franco Scalabrino” di Ganzirri e la clinica Cappellani sono ormai dei punti di riferimento della sanità privata convenzionata.

Appena due mesi fa, Miraglia era stato a Messina per l’iniziativa pubblica della consegna delle borse di studio “Marco Pasquali Lasagni” ai figli dei dipendenti del gruppo di Messina e Reggio. In quella occasione aveva sottolineato l’importanza dei valori e del merito, assieme alla formazione. «Premiare l’impegno fa comprendere ai giovani il valore dello studio e della vita», disse lanciando un messaggio ai ragazzi presenti. «Conservate la foto di questo giorno – aggiunse –, sarà da stimolo quando ci saranno le difficoltà». Parole pronunciate senza nascondere quella punta d’orgoglio, da uomo del Sud, nel riconoscere il merito di tutti quei ragazzi di Messina e Reggio che hanno voglia di emergere.