Capo d'Orlando, movida e ordinanze comunali. Un refuso scatena la polemica

Un refuso sul sito del Comune del centro tirrenico aveva allarmato, e non poco, i residenti dei quartieri orlandini dove la movida, soprattutto d’estate, è davvero molto rumorosa e, già in diverse occasioni, è stata al centro di numerose polemiche e richieste di soluzioni immediate a tutela della quiete pubblico e del riposo dei residenti.

Nell’ordinanza n. 50, che il sindaco Franco Ingrillì dovrebbe adesso correggere con sollecitudine, l’orario dello stop all’emissione della musica era stato prorogato erroneamente di un’ora giungendo sino alle 3 del mattino.

Invece, come il primo cittadino dichiara alla “Gazzetta del Sud”, «tutto rimane invariato rispetto all’anno scorso». In sintesi, in estate, e cioè dall’1 giugno al prossimo 31 ottobre, è consentita l’emissione di musica autorizzata secondo questo calendario: lunedì, martedì, mercoledì giovedì e domenica dalle 18 all’1 del giorno seguente; venerdì e sabato dalle 18 alle 2 del mattino seguente mentre pre festivi e festivi, esclusa la domenica, dalle 18 sino alla 2 del giorno seguente. Dall’1 novembre al 30 maggio di ogni anno lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e domenica dalle 18 a mezzanotte mentre venerdì e sabato dalle 18 all’1 del mattino seguente. Pre festivi e festivi (escluso la domenica) dalle 18 all’1 del giorno seguente.

