Omicidio a Milazzo, ritrovato il cadavere di un 84enne in un sacco. Il killer ha sparato un colpo alla testa e uno al petto

Ritrovato poco prima delle 15.20 il cadavere di un uomo – l’84enne di Fiumarella Salvatore Italiano – in via Capuana, alle spalle di un ristorante della riviera di Ponente, direzione Barcellona Pozzo di Gotto. Sono in corso le indagini della Squadra Mobile. Sul posto il procuratore e il medico legale, e la Polizia Locale per la viabilità. La strada, infatti, è stata interdetta al traffico. Si tratta di omicidio: il cadavere è stato ritrovato dentro un sacco di plastica.

Stando al primo esame del medico legale, effettuato sul posto, il killer avrebbe sparato almeno due colpi di arma da fuoco (uno in testa e uno al petto).