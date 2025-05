Sequestro di persona e minacce: assolto noto imprenditore a Messina

Si è concluso con l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” il processo nei confronti di un noto imprenditore che doveva rispondere delle pesanti accuse di sequestro di persona, lesioni, minacce e tentata estorsione nei confronti di un commercialista. Il giudice Francesco Torre ha assolto con formula piena l’imprenditore che è stato difeso dall’avvocato Giovanni Mannuccia. L’episodio risale al 23 ottobre 2020. Secondo quanto emerso dal processo tra i due sarebbero nati dei dissapori perché uno dei due non gradiva e sospettava che l’altro avesse una relazione sentimentale con una parente. Secondo l’accusa il commercialista, che è stato difeso dall’avvocato Nino Cacia, sarebbe stato fatto entrare in un magazzino dove gli era stato tolto il telefono e staccato la batteria, era stato strattonato e minacciato qualora lo avesse denunciato.