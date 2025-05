Ricetta medica negata a Messina: aggredita una dottoressa

Ha aggredito una dottoressa che non le aveva potuto prescrivere una farmaco per mancanza di un documento. Esasperata dalla lunga attesa, quando ha capito di non poter avere quella ricetta medica per una questione burocratica, è andata in escandescenza aggredendo la professionista.

È stata arrestata per lesioni aggravate la donna di 52 anni che giovedì scorso ha aggredito una dottoressa del centro di salute mentale di via Bottone. La vicenda è stata ricostruita dagli agenti delle Volanti che sono intervenuti sul posto e che hanno arrestato la donna inizialmente finita ai domiciliari. Giovedì la 52enne si era recata al centro di salute mentale convinta di poter avere la ricetta per un farmaco che assume ma, quando la dottoressa le ha spiegato che non era possibile averlo per un problema burocratico, in quanto non era stato ancora trasmesso un particolare documento dall’assistenza sociale, è andata su tutte le furie, inveendo contro la professionista. Nel frattempo sono arrivati gli agenti delle Volanti.

La dottoressa aggredita è stata medicata al pronto soccorso, ha riportato una prognosi di sette giorni.

