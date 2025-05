Rassegna stampa 10-05-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina: ora l’acqua dei pozzi è potabile, ma il “vuoto” di otto mesi non viene sanato

PONTE SULLO STRETTO

Ponte, la “road map” di Ciucci e… Una società consortile per subappalti, servizi e forniture

IN PROVINCIA

Meraviglia a Venetico: reperti d’età ellenistica emersi in un’area di via Piave

Milazzo, fari accesi sull’isola pedonale estiva: due alternative sulle vie da interdire

Costituita la Taormina Social City: De Luca replica il “modello Messina”

Barcellona, il "flop" del nuovo mercato ortofrutticolo: solo due gli operatori interessati